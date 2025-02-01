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Сили ППО знищили вісім "Шахедів" на Хмельниччині

Унаслідок падіння уламків дронів є пошкодження. 

Сили ППО знищили вісім "Шахедів" на Хмельниччині
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 1 лютого у небі над Хмельниччиною сили ППО знищили вісім ударних БпЛА типу "Шахед". Унаслідок падіння уламків дронів пошкоджено дах гаражного приміщення та автокран.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 8 ворожих БпЛА типу "Shahed", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено дах гаражного приміщення та автокран. Також сталось загорання підсобного приміщення приватного господарства, яке ліквідовано.

Без потерпілих.

1 лютого російська армія атакувала українські міста дронами та ракетами. Через обстріл Полтави знищено під'їзд житлового будинку: десятеро поранених, троє загиблих. У Харкові п'ятеро людей зазнали поранень, одна цивільна загинула. 

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