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Армія Росії атакувала Холодногірський район Харкова, є жертва і поранені (оновлено)

Вибухи пролунали також у Харківському та Берестинському районах.

Армія Росії атакувала Холодногірський район Харкова, є жертва і поранені (оновлено)
вибух
Фото: Міненерго

1 лютого уранці російська армія завдала ударів по Харкову. Під обстрілами опинився Холодногірський район міста. Відомо про постраждалих та загиблих. Про це інформують міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Станом на 8:39 відомо про п'ятьох постраждалих, також загинула одна людина. 

За інформацією Синєгубова, влучання зафіксовано  у Харківському та Берестинському районах. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби.

"У Харкові було приліт попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа", — зазначає Терехов.

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