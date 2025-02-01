Головне за ніч та ранок суботи, 1 лютого: удари по Полтаві та Харкову, понад 130 боєзіткнень, атака на Запоріжжя

Нічна повітряна атака, 134 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, чергове блокування резонансного указу Трампа.

До 13 людей, серед яких 3 дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці у Полтаві.

Станом на 9:30 кількість загиблих зросла до трьох. Зруйновано під’їзд, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто, повідомляє Полтавська ОВА.

Також є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

1 лютого вранці по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. У Харкові та Хмельницькій області чули вибухи.

У Харкові під обстрілами опинився Холодногірський район міста, загинула людина, інформують міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Терехова, внаслідок влучання "Шахеда" по Холодногірському району один приватний будинок частково зруйнований. Пожежу, яка виникла через приліт, загасили. За попередньою інформацією, постраждали ще 16 приватних будинків.

За інформацією начальника Харківської ОВА, внаслідок ворожого удару РФ по Харкову загинула жінка близько 60 років. Загалом кількість постраждалих вже зросла до п'ятьох.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки Росії загинули шестеро людей.

Двоє мирних жителів загинули на Сумщині, у Полтаві РФ забрала життя у трьох людей, у Харкові загинула одна людина.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1430 російських окупантів. Загальні втрати ворога складають близько 839 040 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі росіяни застосували не менше 10 засобів ураження, націлених на Запоріжжя.

Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров на своїй сторінці у Telegram назвав цю атаку "наймасовішою за останній час".

Згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає. Зазнали пошкоджень приватні будинки, вибито вікна, пошкоджено дахи. Наслідки обстрілу встановлюються.

Федеральний суддя Джон МакКонелл у штаті Род-Айленд видав тимчасове обмежувальне розпорядження щодо указу президента Дональда Трампа, відповідно до якого відбулося припинення виплат грантів та позик на трильйони доларів.

Як пише Bloomberg, це вже другий випадок, коли суд накладає обмеження на скандальне рішення республіканця. Цього разу блокування указу відбулося за позовом штатів, де на керівних посадах перебувають представники Демократичної партії. За словами експертів, рішення судді МакКонелла "ширше" за своєю силою, ніж у справі, яку ініціювала група активістів "Демократія вперед".

Аргументом для блокування стало ймовірне порушення указом Трампа федеральних законів. Суддя зазначив, що Конгрес не надав голові виконавчої влади необмежені повноваження щодо того, щоб розпоряджатися коштами, виділеними на конкретні цілі конкретним отримувачам. Тож у діях президента вбачають нехтування принципом розподілу влади.

Тимчасове розпорядження діятиме до наступного рішення у цій справі. Суддя пообіцяв призначити засідання для розгляду по суті "на найближчий час".

Докладніше про програми та проєкти, які опинилися під загрозою через заморозку грантів, - у публікації LB.ua.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, з яким першим іноземним лідером особисто зустрінеться Дональд Трамп.

“Я можу підтвердити, що прем’єр-міністр Нетаньягу буде тут у вівторок, 4 лютого, в рамках візиту та робочої зустрічі з президентом”, - цитує Лівітт Укрінформ.

Одним із питань розмови Трампа та Нетаньягу буде встановлення миру в регіоні та повернення заручників з полону ХАМАС.

Невеликий легкомоторний літак впав у Філадельфії поблизу торговельного центру Roosevelt Mall.

Як пише Reuters, внаслідок авіатрощі спалахнула пожежа, яка охопила щонайменше один будинок та кілька автомобілів. Є повідомлення про постраждалих серед тих, хто перебував на землі.

Погодні умови у місті були складними для авіації: дощ та низька видимість. За повідомленням федеральної авіаційної адміністрації США, літак Learjet 55, який мав летіти до Міссурі, зазнав аварії після того, як здійснив зліт з Північно-східного аеропорту Філадельфії. На борту перебувало від 2 до 6 людей.

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