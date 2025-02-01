Генштаб: ворог продовжує штурмувати Покровський напрямок. Там найбільше боєзіткнень

За минулу добу на фронті відбулося 134 бойових зіткнення.

Розпочалась 1074 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення, інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 54 авіаудари, зокрема, скинув 105 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6200 обстрілів, з них 136 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2018 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Часів Яр, Дружківка, Новопіль Донецької області; Зелене Поле, Кам’янське, П’ятихатки, Тернове Запорізької області.

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника, один засіб ППО, чотири артилерійські системи, а також три пункти управління противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.

Фото: Генштаб

Вчора ворог шість разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Фото: Генштаб

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося п’ять штурмових дій у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі населеного пункту Торецьк.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурм агресора у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів. Наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

Фото: Генштаб

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог двічі, без успіху, намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Новопіль та Новосілка.

Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників.

Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

Фото: Генштаб

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 347 артилерійських обстрілів, з них вісім - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 22 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 121 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.