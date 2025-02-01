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На тимчасово окупованій Донеччині ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів наближається до критичної точки

Окупанти створюють у регіоні необоротні екологічні наслідки. 

На тимчасово окупованій Донеччині ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів наближається до критичної точки
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій території Донецької області ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів (ТКВ) наближається до своєї критичної точки.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Причини катастрофічного стану з ТКВ очевидні, за роки окупації система утилізації відходів вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер й повністю ігнорує виниклих проблем в цій галузі”, - йдеться у повідомленні. 

Центр нацспротиву наголошує, що ситуацію ускладнює гострий брак персоналу в комунальних службах, оскільки значну частину працівників окупанти примусово мобілізувала.

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Також на тимчасово окупованій Донеччині відсутній роздільний збір сміття, бракує спеціалізованих підприємств із переробки сміття,а відходи накопичуються хаотично. 

Таким чином окупанти створили необоротні екологічні наслідки. А це, в свою чергу, викликало зростаюче невдоволення місцевих мешканців. 

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