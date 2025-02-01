На тимчасово окупованій Донеччині ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів наближається до критичної точки

На тимчасово окупованій території Донецької області ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів (ТКВ) наближається до своєї критичної точки.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Причини катастрофічного стану з ТКВ очевидні, за роки окупації система утилізації відходів вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер й повністю ігнорує виниклих проблем в цій галузі”, - йдеться у повідомленні.

Центр нацспротиву наголошує, що ситуацію ускладнює гострий брак персоналу в комунальних службах, оскільки значну частину працівників окупанти примусово мобілізувала.

Також на тимчасово окупованій Донеччині відсутній роздільний збір сміття, бракує спеціалізованих підприємств із переробки сміття,а відходи накопичуються хаотично.

Таким чином окупанти створили необоротні екологічні наслідки. А це, в свою чергу, викликало зростаюче невдоволення місцевих мешканців.