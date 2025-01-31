Російські окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровської області

Внаслідок одного з обстрілів постраждав 47-річний чоловік.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 31 січня 2025 року

Російська армія атакувала Нікопольський та Синениківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни атакували важкою артилерією та БпЛА міста та села майже два десятки разів. Загарбники били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.

Також були пошкоджені кілька промислових підприємств, автомобіль та причеп.

У Синельниківському районі понівечені 5 приватних будинків, магазин та газогін.

На щастя, у цьому районі минулось без загиблих і поранених.