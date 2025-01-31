Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
​Справа генералів. Вибіркове правосуддя в ручному режимі
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Що відомо про китайський ШІ DeepSeek і чому його сенсаційний успіх може виявитися результатом крадіжки
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровської області

Внаслідок одного з обстрілів постраждав 47-річний чоловік. 

Російські окупаційні війська атакували два райони Дніпропетровської області
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 31 січня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Нікопольський та Синениківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни атакували важкою артилерією та БпЛА міста та села майже два десятки разів. Загарбники били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.

Також були пошкоджені кілька промислових підприємств, автомобіль та причеп. 

У Синельниківському районі понівечені 5 приватних будинків, магазин та газогін. 

На щастя, у цьому районі минулось без загиблих і поранених.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies