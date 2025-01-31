Генштаб ЗСУ повідомив про 77 боїв на фронті, 38 припали на Покровський напрямок

У Курській області українські воїни відбили шість наступів ворога.

Станом на 16.00 31 січня відбулися 77 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Сумської області, зокрема Олександрівка, Велика Писарівка, Пономаренки та Порозок.

На Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському противник один раз йшов на позиції наших підрозділів у районі Піщаного.

На Лиманському загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Зеленої Долини, Новомихайлівки та Колодязів. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському окупанти шість разів намагалися просунутись вперед на позиції наших військ в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного, тривають два боєзіткнення.

На Краматорському окупанти тричі штурмували наші підрозділи в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, де Сили оборони відбили три ворожі атаки.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 33 атаки противника.

Продовжуються бої поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне на Новопавлівському напрямку. За сьогодні відбили чотири атаки окупаційної армії.

На Гуляйпільському тривають дві ворожі атаки в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка. Водночас противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув чотири КАБ поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам’янське некерованими ракетами.

На Придніпровському наші захисники відбили одну ворожу атаку.

У Курській області українські воїни відбили шість наступальних дій загарбників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб, здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.