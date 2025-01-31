Мінекономіки: в Україні налічують уже 80 операторів протимінної діяльності

Нині в Україні налічується 80 операторів протимінної діяльності.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, ідеться на сайті міністерства.

Минулого року кількість операторів зросла із 28 до 73 станом на 31 грудня. Це було спричинене тим. Що вдвічі пришвидшили сертифікацію операторів у межах експериментального проєкту.

«Це означає, що наші зусилля дають необхідний результат. Тепер маємо детально проаналізувати, як все працює, що ми можемо удосконалити, щоб вже в кінці цього чи на початку наступного року проєкт з експериментального перетворити на постійний», — зазначив Безкаравайний.

На засіданні міжвідомчої робочої групи з гуманітарного розмінування, де обговорювали ці результати, також розглянули експериментальний проєкт із сертифікації механізованих засобів розмінування.

За словами Безкаравайного, якщо у 2023 році був виданий лише 1 сертифікат, то у 2024 - 16 сертифікатів та угод на право застосування сертифіката відповідності продукції.

На засіданні обговорили також створення робочої групи, яка працюватиме над створенням технічного регламенту (за результатами експериментального проєкту з сертифікації машин та обладнання для розмінування), укомплектування органів оцінки відповідності фахівцями для проведення в повному обсязі інспектування очищених територій, розроблення автоматизованої моделі встановлення пріоритетності робіт у сфері гуманітарного розмінування і моніторинг роботи сертифікованих операторів.