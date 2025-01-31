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Мінекономіки: в Україні налічують уже 80 операторів протимінної діяльності

Торік їхня кількість зросла з 28 до 73.

Мінекономіки: в Україні налічують уже 80 операторів протимінної діяльності
засідання міжвідомчої робочої групи з гуманітарного розмінування
Фото: Міністерство економіки України

Нині в Україні налічується 80 операторів протимінної діяльності.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, ідеться на сайті міністерства.

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Минулого року кількість операторів зросла із 28 до 73 станом на 31 грудня. Це було спричинене тим. Що вдвічі пришвидшили сертифікацію операторів у межах експериментального проєкту.

«Це означає, що наші зусилля дають необхідний результат. Тепер маємо детально проаналізувати, як все працює, що ми можемо удосконалити, щоб вже в кінці цього чи на початку наступного року проєкт з експериментального перетворити на постійний», — зазначив Безкаравайний.

На засіданні міжвідомчої робочої групи з гуманітарного розмінування, де обговорювали ці результати, також розглянули експериментальний проєкт із сертифікації механізованих засобів розмінування. 

За словами Безкаравайного, якщо у 2023 році був виданий лише 1 сертифікат, то у 2024 - 16 сертифікатів та угод на право застосування сертифіката відповідності продукції.

На засіданні обговорили також створення робочої групи, яка працюватиме над створенням технічного регламенту (за результатами експериментального проєкту з сертифікації машин та обладнання для розмінування), укомплектування органів оцінки відповідності фахівцями для проведення в повному обсязі інспектування очищених територій, розроблення автоматизованої моделі встановлення пріоритетності робіт у сфері гуманітарного розмінування і моніторинг роботи сертифікованих операторів.

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