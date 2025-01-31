​​У Запоріжжі судитимуть поліцейських, які вкрали з оселі померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень

Наразі один правоохоронець звільнений, а другий - відсторонений від посади.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох правоохоронців, які вкрали у померлого самотнього пенсіонера понад 799 тис. грн під час слідчих дій. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У жовтні 2023 року сусіди пенсіонера викликали правоохоронців, бо запідозрили, що самотній чоловік помер. За викликом приїхали двоє поліцейських.

"Пенсіонер дійсно помер, а представники правоохоронних органів на місці події вирішили скористатися ситуацією. Вони вказали понятими знайомих громадян та без їхньої участі обшукали квартиру. Знайдені 20 тисяч доларів та банківські картки вони забрали собі", - зазначили в ДБР.

Аби скористатися картками правоохоронці також забрали мобільний телефон померлого. Через нього вони отримали доступ до рахунків і згодом зняли з них ще 65 тисяч гривень. Загальна сума коштів, які вони вкрали - 799 тис. гривень.

Обидва наразі обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, крадіжці у великих розмірах, що вчинена за попередньою змовою групою осіб, викраденні офіційних документів, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361 КК). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Крім цього у одного з напарників під час обшуків були виявлені незареєстровані боєприпаси. Тож він на додаток обвинувачується у зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, легалізації майна, набутого злочинним шляхом та складанні неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі один правоохоронець звільнений, а другий - відсторонений від посади.