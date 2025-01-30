Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня

Регламентний комітет Верховної Ради рекомендує усунути лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка від пленарних засідань з лютого по вересень 2025-го. Таке рішення ухвалили через нецензурні висловлювання у сварці Порошенка з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком у сесійній залі 19 грудня.

Після емоційного обговорення питання за відсторонення від пленарних засідань на пів року Петра Порошенка проголосувала більшість членів регламентного комітету, передає кореспондент LB.ua. Голова регламентного комітету та нардеп "Слуги народу" Сергій Кальченко наголосив, що надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада України.

Це може відбутися вже наступного тижня.

Напередодні засідання голова парламентського комітету з гуманітарної політики від "Слуги народу" Микита Потураєв направив до регламентного комітету листа за підписом 39 депутатів з вимогою відсторонити голову фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка від пленарних засідань після їхнього інциденту з нардепом "Слуги народу" Богданом Яременком.

Сам Порошенко не брав участі у засіданні регламентного комітету в режимі онлайн. Водночас голова регламентного комітету та нардеп "Слуги народу" Сергій Кальченко повідомив, що від імені комітету Петру Порошенку двічі направлялися відповідні листи.

Під час обговорення нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв розповів хронологію інциденту у Верховній Раді 19 грудня. З його слів, тоді перед повторним голосуванням за виключення співголови групи "Опозиційна платформа за життя та мир" Юрія Бойка з комітету з прав людини в парламенті були емоційні обговорення депутатів в сесійній залі.

"Після виступу з трибуни Петра Порошенка між нами відбулася розмова… Спочатку ми спокійно обмінялися думками. Я сказав, що у нас та у вас бувають проблеми зі збором голосів… Петро Олексійович сприйняв це емоційно. Та сказав, що у той день купував дрони і поїхав на фронт (Ред.: коли перше голосування за виключення Бойка провалилося, а Порошенко був відсутній у залі). Богдан Яременко (нардеп «Слуги народу»), який сидить переді мною, сказав одну фразу: «А що іншого дня для передачі дронів не знайшлося?». Далі Петро Порошенко неочікувано для мене повернувся та сказав йому: «Пішов на х*й»… Богдан Яременко перепросив: «Що ви собі дозволяєте?». На це Петро Порошенко знову сказав: «Пішов на х*й». Ми були шоковані… Після повторної російськомовної образи Богдан Яременко встав… Але стримався і цього не зробив (Ред.: не вступив у бійку)... Я одразу звернувся до регламентного комітету про неприпустиму поведінку Петра Порошенка... Вона ганьбить високе ім'я президента. Бо Петро Порошенко – не просто народний депутат, а п‘ятий президент України», — заявив Микита Потураєв.

Потураєв також наголосив, що врешті не отримав вибачень від Петра Порошенка. Та вважає неприпустимим, коли члени "Європейської солідарності" ображають членів "Слуги народу" та президента Володимира Зеленського.

"Зокрема, коли депутатка Софія Федина назвала президента Зеленського собакою", – нагадав він.

Водночас нардепка "ЄС" Софія Федина сказала, що "бачила, як Богдан Яременко з кулаками кидався на Петра Порошенка… Можливо, регламентний комітет розгляне цю поведінку депутата, який із сесійної зали замовляв собі повій".

Нардепка "Слуги народу" Вікторія Кінгзбурська підтвердила, що "викладена Микитою Потураєвим хронологія засідання парламенту була саме така… Ми ще не таке постійно чуємо в сесійній залі".

Член регламентного комітету від "Європейської солідарності" Олег Синютка вважає, що насправді влада хоче просто позбавити Петра Порошенка права брати участь у пленарних засіданнях з лютого по вересень 2025.

Також Синютка підкреслив, що "немає жодних документальних підтверджень викладеного у листі Потураєва… Тим паче, така лексика (Ред.: нецензурна) використовувалася президентом Володимиром Зеленським в одному з інтерв'ю".

Потураєв у відповідь наголошував, що є відеозапис пленарного засідання, де у сесійній залі він та Богдан Яременко перебував в поруч з головою "Європейської солідарності".

"Та ми всі на власні вуха чули те, що прозвучало (Ред.: нецензурна лайка Петра Порошенка на адресу Богдана Яременка)... Ми готові свідчити… Те, що говорив в інтерв'ю президент Володимир Зеленський та сказане Петром Порошенко — дві великі різниці…Можете провести лінгвістичну експертизу", – закликав голова гуманітарного комітету Микита Потураєв.

Ще один нардеп "Слуги народу" Сергій Нагорняк додав, що "в парламенті відбулися неприпустимі дії… На нас дивляться військові. Та те, що іноді відбувається в парламенті, не прикрашає нас… Ми маємо тримати емоції при собі… Такі висловлювання поважних осіб, як п’ятого президента України, не красять нас".

Своєю чергою, нардепка "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала все, що відбувається у регламентному комітеті, "спланованою системною атакою" на опозицію.

"Ви намагаєтесь закрити рота керівнику «Європейської солідарності» на пів року… Ця ложка дьогтю буде використана нашими міжнародними партнерами. І точно не буде сприяти нашій євроінтеграції", – попередила вона.

Її колега та нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко закликала колег "не перетворювати засідання на комсомольське судилище".

Наприкінець перед голосуванням голова регламентного комітету Сергій Кальченко закликав депутатів "не ходити по колу".

Зрештою комітет рекомендував усунути Порошенка.