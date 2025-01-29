Словацьке МЗС викликало українського посла через слова про «отруєння російською пропагандою» Фіцо

МЗС Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана і висловило йому «рішучий протест», передає Dennik N.
Це сталося після того, як українська сторона заявила, що Фіцо «отруєний російською пропагандою». МЗС вважає це втручанням у внутрішні справи Словаччини.
Україна перед цим відкинула твердження словацького прем'єра про причетність Києва до антиурядових протестів у Словаччині. У заяві МЗС ішлося про те, що Фіцо вдався до пошуку ворогів та знайшов їх в Україні, а ще він намагається перекласти відповідальність за власні невдачі у внутрішній політиці на зарубіжні країни та їхніх лідерів.
Українське МЗС заявило, що наша держава неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини. «Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій “ворогами», - ішлося у заяві відомства.
- Після того, як Україна припинила з 1 січня 2025 року транзит російського газу, з боку Фіцо лунають то погрози, то образи. Так, словацький прем’єр неодноразово озвучував тезу про те, що припинить імпорт електроенергії в Україні. На це згодом відреагувала Чехія, назвавши ці слова порожніми, оскільки на практиці їх реалізувати неможливо і вони більше спрямовані на електорат Фіцо.
- Також глава словацького уряду погрожує припинити всю гуманітарну допомогу Києву і звинуватив Київ у причетності до нібито масованої кібератаки на національну страхову компанію.
- Одна з останніх заяв Фіцо – він назвав Володимира Зеленського ворогом.
- Натомість Зеленський неодноразово підтверджував, що пропонував Словаччині допомогу після зупинки транзиту газу з РФ, однак уряд сусідньої країни відмовляється.