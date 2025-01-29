Росія атакувала два райони Дніпропетровської області

Люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.

Сьогодні, 29 січня, російська окупаційна армія атакувала два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цілий день російська армія тероризувала Нікопольщину. Загалом атакувала район понад три десятки разів. Переважно – безпілотниками. Обстрілювала й з артилерії та скидала боєприпаси з БпЛА”, - йдеться у повідомленні.

Від російських обстрілів на Нікопольщині постраждали райцентр, Мирівська та Марганецька громади.

Обстрілами були пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки, декілька господарських споруд та легкова автівка, загинула свійська птиця.

Також росіяни вдарили по Синельниківщині, були понівечені чотири приватні оселі.

На щастя, внаслідок обстрілів люди не постраждали.