У Куп’янську ворог атакував дроном “швидку”, постраждали медики

У Куп’янську ворог атакував дроном “швидку”, внаслідок чого постраждали медики.

Як зазначає очільник ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську окупанти завдають ударів ворожими безпілотниками. Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто.

За його даними, троє медпрацівників постраждали внаслідок атаки ворожого FPV-дрона.

43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні.

26-річна лікарка та 41-річна парамедик – з гострою реакцією на стрес.