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У Куп’янську ворог атакував дроном “швидку”, постраждали медики

Ворог застосував баражуючий боєприпас на базі FPV-дрона.

У Куп’янську ворог атакував дроном “швидку”, постраждали медики
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

У Куп’янську ворог атакував дроном “швидку”, внаслідок чого постраждали медики.

Як зазначає очільник ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську окупанти завдають ударів ворожими безпілотниками. Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто. 

За його даними, троє медпрацівників постраждали внаслідок атаки ворожого FPV-дрона. 

43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 

26-річна лікарка та 41-річна парамедик – з гострою реакцією на стрес.

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