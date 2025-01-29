​У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії

На ринку праці в Україні найбільш затребуваними є робітничі професії.

Найбільш затребуваними зараз на ринку України є робітничі професії.

Про це зазначили у пресслужбі Державної служби зайнятості з посиланням на інтерв'ю директорки Юлії Жовтяк РБК-Україна.

Зараз ситуація на ринку праці залишається складною. Проблема існувала і до повномасштабного вторгнення, але до 2022 року на ринку була нестача вакансій, наразі – дефіциту кадрів.

Як розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, зараз майже в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів. Тому очікують подальший ріст конкуренції за працівників: як збереження кадрів, так і пошук нових. Найбільші складнощі з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, переробній промисловості.

Крім цього, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо. Аналогічна тенденція була і до повномасштабного вторгнення, але вона загострилася з початком повномасштабної війни.

Юлія Жовтяк додала, що причиною структурного безробіття є те, що Україна багато років не популяризувала ці робітничі професії, і вони вважалися непрестижними. Тому зараз Державна служба зайнятості працюватиме над тим, щоб змінити стереотип сприйняття профтехосвіти.

"Я завжди і всюди говорю що, зокрема, зі школи потрібно починати профорієнтацію. Поступово зміни відбуваються. Шлях важкий, але маємо мету і завдання від роботодавців – підвищити престижність робітничої професії і забезпечити бізнес кваліфікованими працівниками", – наголосила Юлія Жовтяк.

Після перемоги у війні відбуватиметься процес відновлення економіки і дуже затребуваними стануть спеціалісти у сфері будівництва та відбудови житла, відновлення енергетичної інфраструктури, водо- та газопостачання. Очікується і стрімка потреба у працівниках соціальної сфери та охорони здоров’я.

Наразі простіше знайти роботу у великих містах – Львові, Києві. У столиці – третина всіх вакансій. Також багато пропозицій у Дніпропетровській та Одеській областях. Найважче – на прифронтових територіях.