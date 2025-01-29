ДОТ впроваджуватиме нову модель постачання харчування для армії: закупівлі і логістику розмежують

За даними Opendatabot, тендер на реалізацію пілотного проєкту, який стартує в Києві і області, коштував 126 млн гривень.

Державний оператор тилу впроваджуватиме нову модель постачання харчування для Збройних Сил: функції закупівель та логістики розмежовуватимуть. Логістичну угоду уклали з ТОВ "Ют компані", і тепер цей оператор відповідатиме за транспортування продуктів до військових частин, зберігання продукції на власних складах та координацію відвантаження товарів.

Спершу пілотний проєкт стартує в Київі та області, повідомили в Міноборони. Метою проєкту назвали оптимізацію взаємодії всіх учасників ланцюга постачання та посилення контролю якості продукції.

"Новий формат дозволить зробити процеси прозорими, ефективними й зручними для всіх сторін. Розділення логістичних і закупівельних функцій забезпечить вищу якість продукції", – вважає директор Департаменту політики закупівель міноборони Гліб Канєвський.

За даними Opendatabot, вартість закупівлі ДОТ у ТОВ "Ют Компані" складає 126 000 000 гривень. Раніше ця компанія виконувала тендерні замовлення Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України". А також – декількох військових частин, обласної клінічної психіатричної лікарні Кіровооградської облради, Черкаського інституту пожежної безпеки та Ірпінського виконкому. Тендер з ДОТ – найдорожчий.

"Ют Компані" заснована в грудні 2023, і її основним видом діяльності віднедавна є "виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування". Але фірма має багато додаткових КВЕДів: від оптової торгівлі до транспортного оброблення вантажів.

З 24 жовтня засновником "Ют Компані" в реєстрах зазначено Андрія Сошенка. Крім цієї ТОВ, він є власником фірми "Біон-ІМПЕКС" та ТОВ "Завод сухих будівельних сумішей біонічні". У минулому керував ТОВ "Амур Умань" і ТОВ "Топрафт".

Торік NV і "Ліга" писали, що ТОВ "Ют Компані" входить до групи співвласника мереж магазині Varus і EVA Романа Шостака. Фірма вже постачала продукти для армії, але потім угоду з нею не продовжили, бо вона не змогла підтвердити кваліфікації з обігу. Її заявку відхилили, хоча фірма пропонувала найнижчу ціну серед учасників тендеру. "Ют Компані" була першою компанією з великого ритейлу, яка зайшла на ринок постачання продуктів для Збройних Сил.