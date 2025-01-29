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Сили ППО вночі збили 29 ворожих безпілотників

Ще 14 безпілотників були локаційно втрачені.

Сили ППО вночі збили 29 ворожих безпілотників
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 29 січня (із 19:30 28 січня) противник атакував 57-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим, а також балістичною ракетою “Іскандер-М” із Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина. Зокрема на Одещині ціллю була припортова інфраструктура. Крім того, росіяни двічі за ранок намагалися атакувати Київ: спершу було пошкодження біля метро в Дарницькому районі, потім – у Деснянському.

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