Іспанія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу на 10 мільйонів євро

Хосе Мануель Альбарес у Львові разом з міністром Андрієм Сибігою та мером Андрієм Садовим

Під час перебування у Львові на відкритті культурного центру ЮНЕСКО міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про збільшення гуманітарної допомоги для нашої держави.

Як зазначено на сайті іспанського МЗС, упродовж зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою Альбарес заявив, що Київ отримає додатково 10 мільйонів євро на гуманітарні цілі, що збільшить загальну суму допомоги від Іспанії за час повномасштабного вторгнення до 100 мільйонів євро.

Окремо іспанська сторона також звітує про надання загалом 400 мільйонів євро з метою відновлення України від руйнувань, до яких призвела війна.

Міністр підтвердив, що Іспанія підтримує вступ України до Євросоюзу і виступає проти переговорів про досягнення миру без участі нашої держави.