"Годинник Судного дня" перевели на одну секунду ближче до опівночі

На думку вчених, людство ніколи раніше не було настільки близьке до самознищення.

"Журнал вчених-ядерників", що базується в американському Чикаго, здійснив перше з 2023 року переведення стрілки так званого "Годинника Судного дня" - проєкту, який з часів після Другої світової війни демонструє, наскільки людство наблизилося до самознищення.

Як пише Reuters, годинник тепер показує 23:58:31 - за 89 секунд до опівночі, яка символізує настання апокаліпсису. Ніколи раніше час не був настільки пізнім. Порівняно з попередньою позначкою додалася одна секунда.

Комісія, яка визначає потребу у переведенні стрілок і складається з видатних вчених та нобелівських лауреатів, пояснила своє рішення низкою чинників: російські ядерні погрози на тлі вторгнення в Україну, напружена ситуація в інших гарячих точках, військове застосування штучного інтелекту та зміни клімату. До того ж, відзначено відсутність прогресу за ключовими викликами, які комісія зазначала у своїх попередніх звітах.

Вчені називають свій проєкт "попередженням для всіх світових лідерів" та особливо відзначають роль Сполучених Штатів, Росії та Китаю у відверненні можливої катастрофи або ж, навпаки, наближенні до неї.