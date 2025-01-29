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"Годинник Судного дня" перевели на одну секунду ближче до опівночі

На думку вчених, людство ніколи раніше не було настільки близьке до самознищення.

"Годинник Судного дня" перевели на одну секунду ближче до опівночі
Годинник Судного дня - 89 секунд до опівночі
Фото: ABC News

"Журнал вчених-ядерників", що базується в американському Чикаго, здійснив перше з 2023 року переведення стрілки так званого "Годинника Судного дня" - проєкту, який з часів після Другої світової війни демонструє, наскільки людство наблизилося до самознищення. 

Як пише Reuters, годинник тепер показує 23:58:31 - за 89 секунд до опівночі, яка символізує настання апокаліпсису. Ніколи раніше час не був настільки пізнім. Порівняно з попередньою позначкою додалася одна секунда. 

Комісія, яка визначає потребу у переведенні стрілок і складається з видатних вчених та нобелівських лауреатів, пояснила своє рішення низкою чинників: російські ядерні погрози на тлі вторгнення в Україну, напружена ситуація в інших гарячих точках, військове застосування штучного інтелекту та зміни клімату. До того ж, відзначено відсутність прогресу за ключовими викликами, які комісія зазначала у своїх попередніх звітах. 

Вчені називають свій проєкт "попередженням для всіх світових лідерів" та особливо відзначають роль Сполучених Штатів, Росії та Китаю у відверненні можливої катастрофи або ж, навпаки, наближенні до неї.  

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