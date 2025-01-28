Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині

Чоловіка завербували представники РФ через Telegram. 

Поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині
Поліція Київщини затримала палія релейної шафи на Бучанщині
Фото: Поліція Київщини

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі релейної шафи у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

10 січня до поліції надійшло повідомлення про загоряння релейної шафи на перегоні Немішаєве -Клавдієво-Тарасове. Правоохоронці виявили сліди підпалу та встановили підозрюваного. 

Правоохоронці з'ясували, що чоловік через Telegram погодився на пропозицію представника РФ здійснити підпал. За це він мав отримати грошову винагороду. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

“Для виконання ворожого завдання фігурант облив заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною релейну шафу та здійснив підпал. Загоряння об'єкта виконавець зафільмував на мобільний телефон для подальшого звітування перед замовником”, - розповіли в поліції.

За вчинення диверсії (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) чоловіку загрожує покарання – 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині
Фото: Поліція Київщини
Поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині

Поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині
Фото: Поліція Київщини
Поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies