Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі релейної шафи у Київській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

10 січня до поліції надійшло повідомлення про загоряння релейної шафи на перегоні Немішаєве -Клавдієво-Тарасове. Правоохоронці виявили сліди підпалу та встановили підозрюваного.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік через Telegram погодився на пропозицію представника РФ здійснити підпал. За це він мав отримати грошову винагороду.

“Для виконання ворожого завдання фігурант облив заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною релейну шафу та здійснив підпал. Загоряння об'єкта виконавець зафільмував на мобільний телефон для подальшого звітування перед замовником”, - розповіли в поліції.

За вчинення диверсії (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) чоловіку загрожує покарання – 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.

Фото: Поліція Київщини Поліція затримала підозрюваного у підпалі релейної шафи на Київщині