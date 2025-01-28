Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

Підрозділи Десантно-штурмових військ отримали дрони і партію допомоги від волонтерів

Крім того, волонтери забезпечили бійців маскувальними сітками, передали харчові набори швидкого приготування. 

Підрозділи Десантно-штурмових військ отримали дрони і партію допомоги від волонтерів
дрони для військових
Фото: Facebook/Благодійний фонд "Вогонь запеклих не пече"

Благодійний фонд «Вогонь запеклих не пече» передав дрони і партію іншої допомоги підрозділам Десантно-штурмових військ ЗСУ, які тривалий час виконують бойові завдання на північному напрямку.

Support LB.ua

За інформацією фонду, йдеться про 12 FPV-дронів, з яких 10 придбали за кошти українських аграріїв, ще два передали виробники БпЛА. Також захисники отримали шини підвищеної прохідності для позашляховиків та спальники для використання в складних погодних умовах.

Крім того, волонтери забезпечили бійців маскувальними сітками, передали харчові набори швидкого приготування. 

Група волонтерів із Луганщини надала гемостатичні бинти, сухі душі, бинти і портативні газові плити. Українська розвідка при цьому надала транспорт і забезпечила логістику і безпеку при доставці допомоги.

У фонді додали, що за 2024 рік, крім закупівлі FPV-дронів, допомозі родинам військових та малозабезпеченим українцям, придбали і передали бійцям безпілотний авіаційний комплекс «Сич». 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies