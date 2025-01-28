Підрозділи Десантно-штурмових військ отримали дрони і партію допомоги від волонтерів

Благодійний фонд «Вогонь запеклих не пече» передав дрони і партію іншої допомоги підрозділам Десантно-штурмових військ ЗСУ, які тривалий час виконують бойові завдання на північному напрямку.

За інформацією фонду, йдеться про 12 FPV-дронів, з яких 10 придбали за кошти українських аграріїв, ще два передали виробники БпЛА. Також захисники отримали шини підвищеної прохідності для позашляховиків та спальники для використання в складних погодних умовах.

Крім того, волонтери забезпечили бійців маскувальними сітками, передали харчові набори швидкого приготування.

Група волонтерів із Луганщини надала гемостатичні бинти, сухі душі, бинти і портативні газові плити. Українська розвідка при цьому надала транспорт і забезпечила логістику і безпеку при доставці допомоги.

У фонді додали, що за 2024 рік, крім закупівлі FPV-дронів, допомозі родинам військових та малозабезпеченим українцям, придбали і передали бійцям безпілотний авіаційний комплекс «Сич».