Окупанти вдарили з артилерії по Куп'янську, є постраждалий

Також у селі Пристін на Куп'янщині росіяни застосували артилерію та дрони.

Російська армія завдала ударів з важкої артилерії по Куп'янську. Поранень зазнав літній чоловік.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу з РСЗВ по м. Куп’янськ постраждав 66-річний чоловік. Госпіталізований до медичного закладу", — повідомляє начальник ОВА.

Фото: Олег Синєгубов

Також близько 13:00 у с. Пристін окупанти вдарили двома дронами та артилерією. Без постраждалих. Пошкоджено три будинки та господарчі споруди.