Окупанти вдарили з артилерії по Куп'янську, є постраждалий

Російська армія завдала ударів з важкої артилерії по Куп'янську. Поранень зазнав літній чоловік.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу з РСЗВ по м. Куп’янськ постраждав 66-річний чоловік. Госпіталізований до медичного закладу", — повідомляє начальник ОВА.
Також близько 13:00 у с. Пристін окупанти вдарили двома дронами та артилерією. Без постраждалих. Пошкоджено три будинки та господарчі споруди.
- Окупанти застрелили 59-річного мирного мешканця Дворічної на Харківщині.