СБУ та Нацполіція затримали ще вісьмох паліїв релейних шаф Укрзалізниці

Підозрювані діяли на замовлення російських спецслужб у різних регіонах України.

СБУ на Нацполіція затримали у трьох областях України ще вісьмох поплічників РФ, які займалися підпалами релейних шаф Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозрювані намагалися знищити релейні шафи сигнальних установок Укрзалізниці у Київській, Житомирській та Миколаївській областях. За матеріалами справи, всі фігуранти були завербовані ворогом на Телеграм-каналах із пошуку "легких грошей".

На Київщині затримано 18-річного уродженця Донеччини. Після початку повномасштабної війни молодик переїхав до столиці, де у 2025 році погодився працювати на фсб.

За вказівкою окупантів агент пошкодив релейну шафу залізничного світлофора, що регулює рух поїздів через Київську область.

Фігуранта затримали протягом доби після підпалу. Таким чином його перше завдання від фсб стало його останнім.

На Житомирщині затримано ще трьох зловмисників. Двоє з них – 23-річні наркозалежні, що діяли у «тандемі»: один підпалював залізничне обладнання, а його подруга – фіксувала злочин.

Фото: СБУ

Інший підозрюваний – 20-річний контрактник-дезертир, який, переховуючись від правосуддя, спалив релейну шафу сигнальної установки.

На Миколаївщині "по гарячих слідах" викрито братів-підпалювачів віком 16 та 14 років, які залучили до диверсій двох своїх знайомих.

Фото: СБУ

Разом юнаки намагалися знищити чотири релейні шафи, що забезпечують безпечний рух ешелонів, зокрема у напрямку південного фронту.

За викритими фактами зловмисники отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.