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У 2024 році кількість військових на мовних курсах вишів зросла на 14%

Володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками.

У 2024 році кількість військових на мовних курсах вишів зросла на 14%
Фото: Міноборони

У вищих військових навчальних закладах України спостерігається значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов. За даними 2024 року, кількість військовослужбовців-слухачів зросла на 14% порівняно з попереднім періодом.

Як зазначає Міноборони, переважну більшість учасників мовних програм складають діючі військовослужбовці ЗСУ – 86.5%. До навчання також долучаються державні службовці, працівники ЗСУ та науково-педагогічні співробітники.

“Володіння англійською мовою допомагає нашим військовим впроваджувати стандарти НАТО та ефективно взаємодіяти з союзниками. Це також показує, що українське військо стає сильнішим та сучаснішим”, – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Результати мовної підготовки демонструють високу ефективність програм – 93% слухачів успішно складають іспити. Поодинокі випадки незавершення курсу пов'язані переважно зі службовою необхідністю.

У 2024 році половина учасників програми досягла рівня СМР 1 – базовий рівень “виживання” за стандартами НАТО STANAG 6001. 19.3% слухачів опанували функціональний рівень СМР 2.

Міноборони зазначає, що мовна підготовка військових є ключовим елементом євроатлантичної інтеграції України. Генштаб ЗСУ розробив, а Міноборони затвердило відповідну дорожню карту. 

Згідно з новим законодавством, з 2027 року знання англійської мови стане обов'язковим для окремих категорій військовослужбовців, що підкреслює пріоритетність цього напрямку в контексті наближення до стандартів НАТО.

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