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ЄС може заборонити постачання в Росію Xbox та PlayStation, які ворог використовує для керування дронами

Постачання ігрових приставок можуть заборонити у наступному санкційному пакеті.

ЄС може заборонити постачання в Росію Xbox та PlayStation, які ворог використовує для керування дронами
Фото: EPA/UPG

Брюссель пропонує заборонити продаж ігрових приставок до Росії, щоб збройні сили країни не використовували їх для керування безпілотниками, пише Financial Times. 

Кая Каллас, верховна представниця ЄС із зовнішньої політики, заявила, що такі продукти, як PlayStation від Sony та Xbox від Microsoft, будуть включені до нового пакету санкцій, які приурочені до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми дійсно вивчаємо всі типи речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб внести їх у список санкцій", – сказала Каллас журналістам. "Навіть консолі для відеоігор, тому що, мабуть, це ті, за допомогою яких вони керують дронами".

Росія була змушена впроваджувати “інновації” після того, як західні санкції обмежили доступ до військових та електронних частин. За даними західної та української розвідок, Москва використовувала основні напівпровідники з холодильників та іншої побутової техніки для своїх ракет і безпілотників.

Три найбільші виробники ігрових консолей – американська Microsoft і японська група Nintendo і Sony – припинили продажі в Росії на початку березня 2022. Заборона ЄС буде спрямована на трейдерів у блоці, які надсилають консолі в Росію, включно з продавцями вживаних товарів. 

Видання також зазначає, що Китай є головним постачальником Росії, продавши цій країні ігрових консолей на суму понад 120 мільйонів доларів минулого року. Показник у 2024 різко збільшився порівняно з трохи меншими за 30 мільйонів доларів у 2022 році, коли вторгнення Росії змусило низку західних компаній розірвати зв’язки з ринком.

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