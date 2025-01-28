Головне за ніч та ранок вівторка, 28 січня: атака дронів на Черкащину, удари по Харкову та Одесі, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 159 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 28 січня ворожа армія атакувала дронами Черкаську область. Працювала протиповітряна оборона, але є наслідки в Уманському районі, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Міська голова Умані Ірина Плетньова повідомила, що внаслідок атаки є знеструмлення – над його ліквідацією уже працюють.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку захисники зупинили 85 штурмів окупантів.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 24 авіаударів, скинувши при цьому 30 КАБ, здійснив 302 обстріли, в тому числі три з реактивних систем залпового вогню. Українські захисники відбили 13 штурмових дій загарбників.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два зенітно-ракетних комплекси противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1380 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 833 000 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що під час повітряної тривоги сталося влучання ворожого засобу ураження, через що виникла масштабна пожежа.

Спершу повідомлялося, що "приліт" зафіксовано у Холодногірському районі, проте згодом мер уточнив, що під ударом опинилося цивільне підприємство у Новобаварському районі.

Пожежа охопила територію у 1500 квадратних метрів. До гасіння залучили 12 підрозділів ДСНС. У двох мешканців прилеглих територій, 59-річної жінки та 9-річної дівчинки, гостра реакція на стрес, проте на самому підприємстві в момент удару нікого не було, травмованих немає.

За даними рятувальників, унаслідок ранкової атаки на Одесу постраждали 4 людини. В одному з районів міста горіли 10 легкових автомобілів, поруч пошкоджено скління в трьох 9-поверхових житлових будинках.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 28 січня противник атакував 100-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 65-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі.

Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

В інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі, яка перебувала за ґратами в Ірані упродовж трьох тижнів, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому зміни до процесу мобілізації неможливі.

За словами глави держави, воєнний стан встановлює мобілізацію "абсолютно всіх людей та ресурсів, які є в країні". Наразі існує запит щодо повернення додому військових, які тривалий час боронять країну, але "це не передбачено законодавством".

Зеленський назвав таку ситуацію "викликом і причиною, чому закінчення війни потрібно максимально пришвидшити". При цьому він наголосив, що "Путін уб'є всіх", якщо половина армії "завтра просто піде додому". За такого сценарію, на думку Президента, "треба було в перший день просто здаватися".

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