Посли держав “Великої сімки” закликали якнайшвидше врегулювати ситуацію в АОЗ

Посли держав “Великої сімки” в Україні відреагували на конфлікт довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ).
Посли рекомендують якнайшвидше врегулювати ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель.
“Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості та міжнародних партнерів”, - наголосили посли держав “Великої сімки”.
Що передувало
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Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель у січні минулого року.
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Продовження контракту з Безруковою наглядова рада погодила ще 22 січня Але міністр оборони це так і не затвердив. Журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.
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Згодом стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт з головою АОЗ Безруковою, а також звільнити також свого заступника Дмитра Кліменкова. Також міністр вирішив відкликати двох представників держави з Наглядової ради МОУ – свого ексзаступника Юрія Джигира та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.
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Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ замість Марини Безрукової.
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Однак керівниця Агенції оборонних закупівель заявила, що відповідно до законодавства залишається чинною головою АОЗ. Вона розповіла, що оприлюднена міністром оборони Рустемом Умєровим інформація про непродовження контракту шокувала її.
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У Агенції оборонних закупівель вважають, що анонсування нового керівника було тиском на Наглядову раду.
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Міністр оборони України Рустем Умєров 24 січня ініціював службове розслідування в АОЗ.
- Восени 2024-го Умєров заявив в інтерв'ю LB.ua, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію і що процес уже на фінальній стадії.