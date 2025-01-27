Посли держав “Великої сімки” закликали якнайшвидше врегулювати ситуацію в АОЗ

Посли держав “Великої сімки” в Україні відреагували на конфлікт довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ).

Посли рекомендують якнайшвидше врегулювати ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель.

“Узгодженість із принципами належного управління та рекомендаціями НАТО є важливою для підтримки довіри громадськості та міжнародних партнерів”, - наголосили посли держав “Великої сімки”.

Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель у січні минулого року.

Продовження контракту з Безруковою наглядова рада погодила ще 22 січня Але міністр оборони це так і не затвердив. Журналістка і членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони Тетяна Ніколаєнко повідомила, що з міністерства прийшло непогодження. При цьому вона вказала, що наглядова рада має повноваження обирати голову АОЗ.

Згодом стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт з головою АОЗ Безруковою, а також звільнити також свого заступника Дмитра Кліменкова. Також міністр вирішив відкликати двох представників держави з Наглядової ради МОУ – свого ексзаступника Юрія Джигира та керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута.

Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ замість Марини Безрукової.