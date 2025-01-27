Під час Другої світової війни в концтаборі Аушвіц загинуло понад мільйон людей, більшість із яких – євреї.

Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Церемонія вшанування відбулася на території Державного музею Аушвіц-Біркенау в місті Освенцим у Польщі. На ній були присутні глави та представники майже 60 держав і міжнародних організацій.

Зокрема, були присутні король Великобританії, королівські родини Бельгії, Данії, Іспанії, Люксембургу, Нідерландів, кронпринц Норвегії, кронпринцеса Швеції, президенти Польщі, Австрії, Болгарії, Естонії, Італії, Латвії, Мальти, Молдови, Німеччини, Північної Македонії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, голова Президії Боснії і Герцеговини, прем’єр-міністри Бельгії, Ірландії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Хорватії, Швеції, а також президенти Європейської ради та Європейського парламенту.

Також у заході взяли участь близько 50 колишніх в’язнів. Вони попри тортури змогли вижити в одному з найбільших нацистських таборів смерті.

Про злочини нацистів свідчить, зокрема, вантажний вагон, в якому лікарі СС відбирали депортованих євреїв і відправляли більшість із них на смерть у газових камерах.

Під час Другої світової війни в концтаборі Аушвіц загинуло понад мільйон людей, більшість із яких – євреї. Його визволення відбулося 27 січня 1945 року, коли ворота головного табору відкрили солдати 100-ї Львівської дивізії 1-го Українського фронту.

Через 60 років Генасамблея ООН встановила саме цю дату Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту.