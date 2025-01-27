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МЗС: “вибори” в Білорусі перетворили на політичне шоу однієї людини

МЗС наголосило, що білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини.

МЗС: “вибори” в Білорусі перетворили на політичне шоу однієї людини
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Результат так званих “президентських виборів” в Білорусі 26 січня 2025 року був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії. 

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в Білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини”, - наголосили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що вибори, які відбуваються в умовах повного адмінконтролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними.

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МЗС приєдналось до оцінок Служби зовнішніх зносин ЄС щодо результатів цього “дійства” та висловило свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження своєї національної гідності та самобутності.

“Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому”, - підкреслили українські дипломати.

  • Білоруський центральний виборчий комітет оголосив попередні результати "виборів" президента країни, які знову проводили без участі незалежних спостерігачів. Олександр Лукашенко, згідно з цими даними, "перемагає" з попереднім результатом в 86,82 %.

  • Європейський Союз вважає так звані "вибори" президента в Білорусі фіктивними. Брюссель не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

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