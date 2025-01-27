Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі після президентських виборів

Велика Британія за погодженням з Канадою ввела санкції проти 9 осіб та організацій оборонного сектору Білорусі.

Велика Британія спільно з Канадою ввели санкції проти 6 осіб і 3 організацій оборонного сектору Білорусі у відповідь на фальсифікацію президентських виборів.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

"Санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, і компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну Росії в Україні. Ці дії демонструють відданість уряду роботі на міжнародному рівні для стримування загроз і захисту національної безпеки, що є основою в урядовому Плані змін", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, наголошується, що після жорстоких репресій Лукашенка, під час яких критичні голоси в Білорусі було приглушено, а фіктивні вибори, які відбулися у неділю, 26 січня, не відповідали міжнародним стандартам і були засуджені міжнародними партнерами.

Санкції були застосовані до голови білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенко, а також представників Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією і пенітенціарної системи.

Поряд із застосуванням санкцій до керівників інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в країні, Велика Британія виключила білоруські оборонні компанії з британської економіки – сектору, який має стратегічне значення для режиму Лукашенка, що сприяє війні Росії в Україні.

Під санкції потрапили 3 підприємства оборонного сектору Білорусі:

ВАТ "АЛЕВКУРП" — дочірнє підприємство Білорусі, яке спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю;

ВАТ "Завод Легмаш" — білоруське підприємство, що виробляє боєприпаси для білоруського оборонного комплексу;

"КБ Безпілотні вертольоти" — білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів.

"Світ вже звик до цинічного удавання Лукашенка щодо демократії в Білорусі, тоді як насправді він жорстоко пригнічує громадянське суспільство та опозицію, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом із нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі та викривати тих, хто відмовляє їм у їх законному праві на свободу та демократію", — заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.