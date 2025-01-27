Винищувачі НАТО п'ять разів піднімались в небо через російські літаки над Балтією

За тиждень шість російських військових літаків порушували правила польотів.

Винищувачі ВПС Іспанії Eurofighter під час місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтійського моря поблизу Шяуляя, Литва

За минулий тиждень винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

Відомо, що у вівторок, четвер, п'ятницю та неділю було помічено шість російських військових літаків Іл-22, Іл-20, Іл-76, Су-27 та Ту-134.

Деякі з літаків без плану польоту, з увімкненими радіолокаційними відповідачами. Радіозв'язок із Регіональним центром з управління польотами підтримували (РЦУП) лише чотири літаки.