Винищувачі НАТО п'ять разів піднімались в небо через російські літаки над Балтією

За минулий тиждень винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.
Про це повідомляє Міноборони Литви.
Відомо, що у вівторок, четвер, п'ятницю та неділю було помічено шість російських військових літаків Іл-22, Іл-20, Іл-76, Су-27 та Ту-134.
Деякі з літаків без плану польоту, з увімкненими радіолокаційними відповідачами. Радіозв'язок із Регіональним центром з управління польотами підтримували (РЦУП) лише чотири літаки.
- Для гарантування безпеки інфраструктури в Балтійському морі НАТО розпочинає нову місію з патрулювання в регіоні.