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Винищувачі НАТО п'ять разів піднімались в небо через російські літаки над Балтією

За тиждень шість російських військових літаків порушували правила польотів. 

Винищувачі НАТО п'ять разів піднімались в небо через російські літаки над Балтією
Винищувачі ВПС Іспанії Eurofighter під час місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтійського моря поблизу Шяуляя, Литва
Фото: EPA/UPG

За минулий тиждень винищувачі НАТО п'ять разів підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів. 

Про це повідомляє Міноборони Литви.

Відомо, що у вівторок, четвер, п'ятницю та неділю було помічено шість російських військових літаків Іл-22, Іл-20, Іл-76, Су-27 та Ту-134.

Деякі з літаків без плану польоту, з увімкненими радіолокаційними відповідачами. Радіозв'язок із Регіональним центром з управління польотами підтримували (РЦУП) лише чотири літаки.

  • Для гарантування безпеки інфраструктури в Балтійському морі НАТО розпочинає нову місію з патрулювання в регіоні. 
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