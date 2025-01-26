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Bloomberg: НАТО планує обмінюватися секретною військовою інформацією із оборонною промисловістю та ЄС

Таким чином Альян намагатиметься переконати оборонні компанії збільшити свої виробничі потужності.

Bloomberg: НАТО планує обмінюватися секретною військовою інформацією із оборонною промисловістю та ЄС
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

НАТО планує розпочати процес обміну деякими своїми надсекретними даними, які визначають, яку зброю та обладнання мають виробляти країни Альянсу, із оборонною промисловістю та Європейським Союзом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників, НАТО шукає варіанти, щоб безпечним шляхом поділитися деякими даними, аби переконати оборонні компанії збільшити свої виробничі потужності. Такий крок вимагатиме консенсусу серед союзників-країн НАТО, який може бути досягнутий вже протягом "наступних кількох місяців".

Співрозмовники додають, що згідно з окремою процедурою, Альянс також розпочинає процес обміну деякими секретними стандартами з Європейським Союзом, до якого також входять 24 із 32 країн НАТО.

Таким чином члени НАТО прагнуть переозброїтися на тлі війни Росії проти України. Через конфіденційний характер інформації ці стандарти будуть передаватися поступово, у міру їх опрацювання з боку НАТО.

Загалом ці стандарти є військовими критеріями, спрямованими на гармонізацію Збройних сил країн-членів НАТО і досягнення оперативної сумісності між союзниками блоку. Вони можуть включати, наприклад, калібри зброї або загальну військову лексику.

Отримання цієї інформації може дозволити ЄС узгодити норми як у військових питаннях, так і в питаннях подвійного використання, таких як радіочастоти.

Представник НАТО сказав, що альянс вжив заходів, щоб поділитися своїми стандартами, в тому числі з ЄС, у рамках своїх нових оборонних планів. Альянс також тісніше співпрацює з оборонною галуззю.

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