У Китаї пообіцяли приймати депортованих зі США нелегалів

Пекін пообіцяв приймати своїх громадян, яких депортують США.

Як пише Bloomberg, про це повідомили у МЗС Китаю.

"Китай прийматиме своїх громадян після перевірки", – заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Вона додала, що уряд Пекіна "рішуче виступає проти будь-якої форми нелегальної міграції".

За даними уряду США, у 2022 році у Штатах було близько 210 000 китайських мігрантів без документів, у тому числі з Гонконгу та Макао. Імовірно, ця кількість збільшилася через те, що після закінчення пандемії десятки тисяч нелегалів потрапили до США.

Минулого року у Китай прибули чотири літаки з мігрантами, які проживали в США без документів. До цього уряд президента Сі Цзіньпіна не погоджувався на репатріаційні рейси з 2018 року.