У Китаї пообіцяли приймати депортованих зі США нелегалів

Пекін пообіцяв приймати своїх громадян, яких депортують США.
Як пише Bloomberg, про це повідомили у МЗС Китаю.
"Китай прийматиме своїх громадян після перевірки", – заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
Вона додала, що уряд Пекіна "рішуче виступає проти будь-якої форми нелегальної міграції".
За даними уряду США, у 2022 році у Штатах було близько 210 000 китайських мігрантів без документів, у тому числі з Гонконгу та Макао. Імовірно, ця кількість збільшилася через те, що після закінчення пандемії десятки тисяч нелегалів потрапили до США.
Минулого року у Китай прибули чотири літаки з мігрантами, які проживали в США без документів. До цього уряд президента Сі Цзіньпіна не погоджувався на репатріаційні рейси з 2018 року.
- Одним з перших указів президента США Дональда Трампа на посаді став указ про імміграцію. На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
- Пізніше Штатах стартували депортаційні рейси. Зокрема, своїх громадян прийняла Гватемала.
- Натомість Мексика не дозволила літакам із нелегалами приземлитися.
- Колумбія теж спочатку не прийняла американські літаки, проте після погроз Трампа санкціями та підвищення мит дозволила їм сісти.
- Bloomberg пише, що іміграційна політика президента Дональда Трампа, швидше за все, матиме руйнівний вплив на зростання та доходи США, але інвесторів наразі не вірять, що Трамп повністю реалізує свої плани.