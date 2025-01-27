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У Китаї пообіцяли приймати депортованих зі США нелегалів

Пекін прийматиме цих людей після перевірки. 

У Китаї пообіцяли приймати депортованих зі США нелегалів
Депортовані нелегали із США, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Пекін пообіцяв приймати своїх громадян, яких депортують США.

Як пише Bloomberg, про це повідомили у МЗС Китаю.

"Китай прийматиме своїх громадян після перевірки", – заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Вона додала, що уряд Пекіна "рішуче виступає проти будь-якої форми нелегальної міграції".

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За даними уряду США, у 2022 році у Штатах було близько 210 000 китайських мігрантів без документів, у тому числі з Гонконгу та Макао. Імовірно, ця кількість збільшилася через те, що після закінчення пандемії десятки тисяч нелегалів потрапили до США.

Минулого року у Китай прибули чотири літаки з мігрантами, які проживали в США без документів. До цього уряд президента Сі Цзіньпіна не погоджувався на репатріаційні рейси з 2018 року.

  • Одним з перших указів президента США Дональда Трампа на посаді став указ про імміграцію. На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
  • Пізніше Штатах стартували депортаційні рейси. Зокрема, своїх громадян прийняла Гватемала. 
  • Натомість Мексика не дозволила літакам із нелегалами приземлитися. 
  • Колумбія теж спочатку не прийняла американські літаки, проте після погроз Трампа санкціями та підвищення мит дозволила їм сісти.
  • Bloomberg пише, що іміграційна політика президента Дональда Трампа, швидше за все, матиме руйнівний вплив на зростання та доходи США, але інвесторів наразі не вірять, що Трамп повністю реалізує свої плани.
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