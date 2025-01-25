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Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США

Напередодні МЗС Мексики заявило, що країна підтримує "чудові відносини" зі США і готові прийняти своїх громадян "з розпростертими обіймами".

Reuters: Мексика не дозволила приземлитися літаку з депортованими мігрантами із США
Депортаційний рейс з США
Фото: Karoline Leavitt у X

Мексика відмовила адміністрації президента США Дональда Трампа в проханні дозволити на своїй території посадку військового літака з депортованими мігрантами. 

Про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Як зазначає агенство, 24 січня військові літаки США виконали два рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на борту кожного. Однак Мексика не дозволила транспортному літаку C-17 приземлитися в країні.

Міністерство закордонних справ Мексики ввечері в п'ятницю заявило, що країна має "дуже добрі відносини" зі США та співпрацює в таких питаннях, як імміграція.

"Коли мова йде про репатріацію, ми завжди сприймемо прибуття мексиканців на нашу територію з розпростертими обіймами", – заявили в міністерстві.

Мексиканський чиновник не назвав причину відмови в дозволі на посадку, а МЗС не згадало про інцидент у вечірньому зверненні.

Видання нагадує, що мігрантів транспортують військовими літаками, що є частиною заходів Пентагону у відповідь на оголошений Трампом надзвичайний стан.

Тим часом адміністрація Трампа цього тижня відновила програму "Залишайтеся в Мексиці", яка зобов'язує немексиканських шукачів притулку чекати в Мексиці до завершення розгляду їхніх справ у США.

Однак президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила в середу, що такий крок вимагає згоди країни, яка приймає шукачів притулку, і що Мексика цього не зробила.

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