США офіційно перейменували Мексиканську затоку та гору Деналі

Міністерство внутрішніх справ Сполучених Штатів оприлюднило на своєму сайті повідомлення про офіційне перейменування кількох географічних об'єктів на виконання указу нового президента Дональда Трампа.

Як і обіцяв республіканець, Мексиканська затока віднині на федеральному рівні буде називатися Американською. А найвища гора США у штаті Аляска замість автентичної назви Деналі, що походить з мови корінного народу атабасків, поверне найменування на честь 25-го президента Вільяма Мак-Кінлі.

Урядовці зазначають, що нова назва затоки "підкреслює її центральне місце в історії та економіці Америки". А гора "знову стане монументом сили та рішучості президента Мак-Кінлі, якій привів США до перемоги у війні з Іспанією та керував країною в час стрімкого економічного зростання та територіальних надбань".

Раді з географічних назв, яка перебуває у підпорядкуванні міністерства, доручено негайно забезпечити виконання цього рішення та оновити федеральну номенклатуру. Водночас приватні компанії та інші держави не зобов'язані дотримуватися цих змін та вільні послуговуватися звичними назвами.