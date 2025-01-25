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США офіційно перейменували Мексиканську затоку та гору Деналі

"Відновили історичні назви, що вшановують американську велич".

США офіційно перейменували Мексиканську затоку та гору Деналі
Мексиканська затока
Фото: National Geographic Education

Міністерство внутрішніх справ Сполучених Штатів оприлюднило на своєму сайті повідомлення про офіційне перейменування кількох географічних об'єктів на виконання указу нового президента Дональда Трампа.

Як і обіцяв республіканець, Мексиканська затока віднині на федеральному рівні буде називатися Американською. А найвища гора США у штаті Аляска замість автентичної назви Деналі, що походить з мови корінного народу атабасків, поверне найменування на честь 25-го президента Вільяма Мак-Кінлі. 

Урядовці зазначають, що нова назва затоки "підкреслює її центральне місце в історії та економіці Америки". А гора "знову стане монументом сили та рішучості президента Мак-Кінлі, якій привів США до перемоги у війні з Іспанією та керував країною в час стрімкого економічного зростання та територіальних надбань". 

Раді з географічних назв, яка перебуває у підпорядкуванні міністерства, доручено негайно забезпечити виконання цього рішення та оновити федеральну номенклатуру. Водночас приватні компанії та інші держави не зобов'язані дотримуватися цих змін та вільні послуговуватися звичними назвами. 

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