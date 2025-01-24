Китай схвально сприйняв пропозицію Трампа щодо необхідності закінчити війну в Україні

«Китай продовжить сприяти мирним переговорам та готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами», - заявила речниця тамтешнього МЗС.

Китай готовий сприяти мирним переговорам, аби війна в Україні закінчилася.

Таку думку озвучила речниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін, йдеться на сайті відомства.

«Діалог та переговори — єдиний реальний спосіб розв'язання «української кризи» (так Пекін називає повномасштабне вторгнення Росії в Україну). Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль та створюють умови для деескалації та політичного врегулювання кризи», - заявила Мао Нін.

Речниця МЗС наголосила, що «Китай продовжить сприяти мирним переговорам та готовий підтримувати зв'язок з іншими сторонами».