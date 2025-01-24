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Пожежники сповільнюють поширення лісової пожежі на північ від Лос-Анджелеса

Пожежа Hughes спалахнула пізно вранці в середу і менш ніж за добу обвуглила майже 41 квадратний кілометр дерев і кущів біля озера Кастейк.

Пожежники сповільнюють поширення лісової пожежі на північ від Лос-Анджелеса
Фото: EPA/UPG

В окрузі Лос-Анджелес скасували накази про евакуацію десятків тисяч людей, повідомляє France24.

Пожежники за підтримки з повітря уповільнили поширення великої лісової пожежі, що вирує через скелясті гори на північ від міста, де небезпечний вітер знову набрав сили.

Пожежа Hughes спалахнула пізно вранці в середу і менш ніж за добу обвуглила майже 41 квадратний кілометр дерев і кущів біля озера Кастейк, популярного місця відпочинку приблизно за 64 кілометри від руйнівних Ітона та Палісейдс ‒ пожеж, які палають третій тиждень.

Протягом ночі вогонь не розпосюдився і бригади реагували на спалахи, щоб утримати полум'я в межах стримувальних ліній, сказав представник пожежної охорони Джеремі Руїс. “Ми мали вертольоти, які скидали воду приблизно до 3 години ночі, що тримати ситуацію під контролем”, ‒ сказав він.

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Вогонь локалізовано на 14%. Майже 54 000 жителів району Кастаїк все ще перебувають під попередженням про евакуацію, повідомив у четвер департамент шерифа округу Лос-Анджелес. Повідомлень про згоряння будинків чи інших споруд не надходило.

Тим часом, приблизно у 80 кілометрах на південний захід в окрузі Вентура, нова пожежа в четвер ненадовго спонукала до евакуації штату Каліфорнійський державний університет Нормандських островів у Камарілло. Пізніше наказ про евакуацію було замінено на попередження.

Незважаючи на те, що до п’ятниці в регіоні оголосили про червоний рівень пожежної небпезпеки, вітер був не таким сильним, як під час спалаху пожеж у Палісейдс та Ітоні, що дозволило пожежним літакам скинути десятки тисяч галонів антипірену.

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