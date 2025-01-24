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Окремі німецькі компанії заявили про відмову купувати автомобілі Tesla після неоднозначного жесту Маска

Втім цей тренд відмови від продукції Tesla вже існував через його критику німецького президента і канцлера, а також підтримку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Окремі німецькі компанії заявили про відмову купувати автомобілі Tesla після неоднозначного жесту Маска
Фото: скрін

Окремі компанії Німеччини оголосили про плани відмовитися від закупівлі нових автомобілів Tesla. У тому числі дві компанії-постачальники електроенергії - Badenova з Баден-Вюртемберг і Lichtblick з Гамбурга, повідомляє DW. 

Будівельна компанія з Нижньої Саксонії Viebrockhaus вже припинила купувати продукцію Tesla, а велика мережа магазинів господарських та косметичних товарів Rossmann зробила це ще влітку. 

У компанії Tesla відмови німецького бізнесу не коментують.

Останні відмови від продукції Tesla викликані скандальним жестом її творця Ілона Маска у день інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Втім, ще до цього обурення в Німеччині викликали різко критичні висловлювання Маска на адресу президента і канцлера, а також публічна підтримка правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". 

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У січні понад 60 німецьких університетів та науково-дослідних інститутів заявили, що йдуть з платформи Х через підтримку Маском “АдН”.

Раніше платформу Х залишили Федеральний верховний суд Німеччини, велика профспілка Verdi та низка інших організацій.

Перед цим Ілон Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН). Назвав її "головною кандидаткою на те, щоб керувати державою".

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