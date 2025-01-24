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У Британії вбивця трьох дівчат отримав понад 50 років тюрми

Таким чином Аксель Рудакубана отримав еквівалент довічного ув'язнення, оскільки на момент скоєння злочину йому не виповнилося 18 років.

У Британії вбивця трьох дівчат отримав понад 50 років тюрми
Фото: колаж

Суд у місті Ліверпуль на півночі Англії в четвер засудив 18-річного Акселя Рудакубану до 52 років позбавлення волі за вбивство трьох дівчат, які відвідували танцювальний урок, передає DW. 

Рудакубана отримав еквівалент довічного ув'язнення. Він не міг бути засуджений до довічного ув'язнення, тому що на момент скоєння злочину йому не виповнилося 18 років.

Крім вбивств семирічної Елсі Дот Станкомб, дев'ятирічної Аліси Дасільва Агіар та шестирічної Бібі Кінг, суд визнав його винним у замаху на життя ще восьми дітей та двох дорослих.

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Рудакубана визнав провину за всіма пунктами звинувачення, у тому числі у зберіганні екземпляра навчального посібника «Аль-Каїди» та виготовлення отрути рицину.

Видання зазначає, що вбивства в сусідньому місті Саутпорт шокували Британію, спричинивши наймасштабніші за останні десятиліття антимігрантські мітинги.

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