ГУР оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій ідеться про розстріл українського військовополоненого

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплену розмову росіян щодо розстрілу українського військовополоненого.
За інформацією ГУР, окупант наказує вчинити воєнний злочин ― стратити військовополоненого Сил безпеки і оборони.
«Воєнний злочинець належить до складу 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії ЗС держави-агресора Росії», - додали у розвідці.
«Полоненого вбили? Головне завдання зараз – обнулити. Це найголовніше завдання», ― наказує московит у перехопленій розмові.
- 23 січня омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на поширене у інтернеті відео, на якому зафіксований імовірний розстріл росіянами шести полонених українських військових. За попередніми даними, українських військових захопили у полон під час штурму позицій українських військ на Донеччині.