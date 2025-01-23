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ГУР оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій ідеться про розстріл українського військовополоненого

Воєнний злочинець належить до складу 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії РФ.

ГУР оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій ідеться про розстріл українського військовополоненого
російські окупанти, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплену розмову росіян щодо розстрілу українського військовополоненого.

За інформацією ГУР, окупант наказує вчинити воєнний злочин ― стратити військовополоненого Сил безпеки і оборони.  

«Воєнний злочинець належить до складу 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії ЗС держави-агресора Росії», - додали у розвідці. 

«Полоненого вбили? Головне завдання зараз – обнулити. Це найголовніше завдання», ― наказує московит у перехопленій розмові.

  • 23 січня омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на поширене у інтернеті відео, на якому зафіксований імовірний розстріл росіянами шести полонених українських військових. За попередніми даними, українських військових захопили у полон під час штурму позицій українських військ на Донеччині.
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