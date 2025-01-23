ГУР оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій ідеться про розстріл українського військовополоненого

«Полоненого вбили? Головне завдання зараз – обнулити. Це найголовніше завдання», ― наказує московит у перехопленій розмові.

«Воєнний злочинець належить до складу 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії ЗС держави-агресора Росії», - додали у розвідці.

За інформацією ГУР , окупант наказує вчинити воєнний злочин ― стратити військовополоненого Сил безпеки і оборони.

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