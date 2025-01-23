Мобілізації студентів та викладачів не буде, - Лісовий

В Україні наразі не йдеться про мобілізацію студентів та викладачів, заявив міністр науки та освіти Оксен Лісовий.

"Щодо інформації, яка поширюється в мережі стосовно мобілізації студентів та викладачів. Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не передбачається", - написав він у фейсбуці.

Міністр зазначив, що жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається

"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", - додав Лісовий.

В Міністерстві оборони соєю чергою розповіли, що надання відстрочки студентам та викладачам регламентується Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 р. № 560.

Зокрема, студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень).

Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі – тривалістю 12 місяців в рік).

"Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Раніше саме такою була вимога законодавства під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації. Інформація про студентів міститься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку", - зазначили в Міноборони.

Студенти можуть оформити відстрочку в застосунку Резерв+. ЇЇ продовження відбувається онлайн - тобто здобувачу освіти не потрібно кожні шість місяців (раніше кожні три місяці) звертатися до ТЦК та СП.

Для студентів, які не мають можливості або бажання користуватися Резерв+, передбачено окрему процедуру. Вони мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для продовження відстрочки.

Для викладачів умови отримання відстрочки не змінилися. Вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня (включаючи канікули і відпустку), якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу.

Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

"Міноборони і МОН вкотре наголошують: довіряйте лише офіційним джерелам. Інформація про можливу втрату відстрочки студентами та викладачами під час канікул є ворожою дезінформацією, спрямованою на розкол суспільства та дестабілізацію держави", - йдеться в повідомленні.