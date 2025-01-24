Росіяни атакували з дрона жителя Херсона

Армія РФ атакувала з БпЛА місто Херсон. Під обстріл потрапив 64-річний житель обласного центру.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Орієнтовно о 16:00 російські війська атакували з БпЛА Херсон. Під ворожий удар потрапив 64-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги", — ідеться у повідомленні.

Чоловіка з пораненнями доставили до лікарні. Його стан — середньої тяжкості.