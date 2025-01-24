Троє людей поранені внаслідок атак ворога по Херсонській області вчора

Не менше 31 населеного пункту обстрілювали росіяни протягом доби.

Троє людей поранені учорашніми ударами ворога по Херсонській області.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Незламне, Шляхове, Зеленівка, Садове, Комишани, Інженерне, Червоний Маяк, Берислав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Микільське, Миколаївка, Микільські дачі, Монастирське, Новотягинка, Золота Балка, Зміївка, Ольгівка, Львове, Іванівка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Козацьке, Шляхове, Розлив та місто Херсон. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж та приватні автомобілі", – сказав він.