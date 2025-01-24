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Трамп: "Не впевнений, що нам варто витрачатися на НАТО"

Республіканець не задоволений станом справ в Альянсі.

Трамп: "Не впевнений, що нам варто витрачатися на НАТО"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не впевнений у необхідності для Сполучених Штатів "витрачати бодай якісь кошти на НАТО".

Як пише Reuters, республіканець поскаржився, що поки США здійснюють захист країн-членів Альянсу, "вони не захищають нас". При цьому Трамп переконаний, що, навіть за умови припинення спрямування коштів на потреби НАТО, США все одно "повинні допомагати союзникам".

Глава держави повторив свою вимогу до Альянсу збільшити оборонні витрати з 2% ВВП до 5%. При цьому наразі жодна з держав-членів НАТО, навіть включно зі Сполученими Штатами, не відповідає такому стандарту військового фінансування. 

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