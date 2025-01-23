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​Рютте: Трамп «правий», а витрати Європи на оборону є «проблемою»

Уповноважений представник Дональда Трампа заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки європейські член Альянсу не почнуть витрачати більше на оборону. 

​Рютте: Трамп «правий», а витрати Європи на оборону є «проблемою»
Марк Рютте і Дональд Трамп
Фото: Пресслужба NATO

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнав, що президент США Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від європейських союзників витрачати більше на оборону.

Про це повідомляє Politico

«Звичайно, він правий, що проблема не в США, а в Європі», — сказав Рютте на Всесвітньому економічному форумі у відповідь на закиди уповноваженого президента Трампа зі «спеціальних місій» Річарда Гренелла щодо недостатніх витрат на оборону європейських членів НАТО.

«У нас є генеральний секретар НАТО, який говорить про приєднання України до НАТО, — сказав Гренелл на дискусії в Давосі. Американський народ є тим, хто платить за оборону. Ви не можете просити американський народ розширити парасольку НАТО, коли нинішні члени не платять належної частки, і це включає голландців, які повинні активізуватися».

Коли Марк Рютте був прем'єр-міністром Нідерландів, країна регулярно не досягала цільових витрат НАТО на оборону у 2% ВВП. 

«Частково завдяки [Трампу] а, можливо, й значною мірою, ми побачили зростання витрат європейських членів НАТО, — зазначив генсек Альянсу. — Проблема, звичайно, полягає в тому, що не всі з нас платять 2%. А ще одна проблема полягає в тому, що 2% — недостатньо. Зараз ми в безпеці, але НАТО не зможе захистити себе через 4 або 5 років, якщо ми зараз будемо витрачати 2%».

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово закликав союзників по НАТО витрачати більше на оборону, погрожуючи виходом США з Альянсу. 

За інформацією Financial Times, Трамп вимагатиме від країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків ВВП.

Станом на 2024-й рік витрати членів НАТО на оборону склали: 

Країна

% витрат на оборону від ВВП 

витрати на оборону в млрд доларів США

ВВП в млрд доларів США

Польща

4.12%

34,975

848.86

Естонія

3.43%

1,437

41.89

США

3.37%

967,707

28,719.94

Латвія

3.15%

1,421

45.15

Греція

3.08%

7,684

249.81

Литва

2.85%

2,300

80.72

Фінляндія

2.41%

7,308

302.72

Данія

2.37%

9,940

418.58

Велика Британія

2.33%

82,107

3,520.50

Румунія

2.25%

8,644

383.92

Північна Македонія

2.22%

353,000

15.87

Норвегія

2.2%

10,606

482.58

Болгарія

2.18%

2,325

106.72

Швеція

2.14%

13,428

626.54

Німеччина

2.12%

97,686

4,610.04

Угорщина

2.11%

4,889

231.61

Чехія

2.1%

6,834

326.13

Туреччина

2.09%

22,776

1,090.29

Франція

2.06%

64,271

3,120.35

Албанія

2.03%

516,000

25.43

Чорногорія

2.02%

162,000

8.02

Словаччина

1.99%

2,841

142.81

Нідерланди

1.85%

21,460

1,162.88

Хорватія

1.81%

1,624

89.90

Португалія

1.55%

4,627

298.98

Італія

1.49%

34,462

2,311.17

Канада

1.37%

30,495

2,233.83

Бельгія

1.3%

8,519

655.74

Люксембург

1.29%

785,000

60.69

Словенія

1.29%

949,000

73.52

Іспанія

1.28%

21,269

1,658.36
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