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Саудівська Аравія планує інвестувати в США 600 мільярдів доларів

Кошти планують надати упродовж чотирьох років.

Саудівська Аравія планує інвестувати в США 600 мільярдів доларів
Президент США Дональд Трамп із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія має намір інвестувати в США щонайменше 600 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років.

Як заявив наслідний принц Мохаммед бін Салман, королівство прагне поглибити зв’язки зі своїм "найважливішим західним союзником" після повернення Дональда Трампа в Білий дім, пише Financial Times.

Про це він сказав новому президенту Штатів під час телефонної розмови у четвер. 

Також принц привітав Трампа із призначення на посаду і сказав, що реформи, запропоновані новою адміністрацією США, "створять безпрецедентне економічне процвітання та можливості".

Більше подробиць щодо того, на які галузі скерують інвестиції, не надали, але принц пообіцяв, що інвестиції можуть "потенційно перевищити цю суму, якщо виникнуть додаткові можливості".

У понеділок Трамп заявив, що розгляне можливість своєї першої закордонної поїздки до Саудівської Аравії, якщо там погодяться купити американських товарів на 500 мільярдів доларів, так, як це вже було під час його першого терміну на посаді. Тоді Саудівська Аравія погодилася купити американської продукції на 450 мільярдів доларів.

Коли Трамп став президентом США вперше, він відійшов від традиції поїхавши у Саудівську Аравію на саміт арабських і мусульманських лідерів. Новообрані президенти США зазвичай спочатку відвідують сусідню Канаду чи Мексику.

Трамп підтримував тісні зв’язки з Саудівською Аравією під час свого першого терміну, а суверенний фонд королівства інвестував мільярди доларів у компанії, якими керують зять Трампа Джаред Кушнер і колишній міністр фінансів Стівен Мнучін.

Організація Трампа також підписала угоди щодо ліцензування бренду Трампа на будівництво нерухомості в Саудівській Аравії та інших частинах Перської затоки.

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