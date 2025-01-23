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У Німеччині унаслідок нападу з ножем загинув чоловік і дворічний хлопчик

Підозрюваний атакував групу дитячого садка в парку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав напад “неймовірним терористичним актом”.

У Німеччині унаслідок нападу з ножем загинув чоловік і дворічний хлопчик
Фото: EPA/UPG

Внаслідок ножового поранення в південному німецькому місті Ашаффенбург вчора загинуло двоє людей, пише DW.

Унаслідок нападу загинули 41-річний чоловік і дворічний хлопчик. Ще двоє отримали важкі поранення.

Після вбивства 28-річного підозрюваного, який, за словами поліції, родом з Афганістану, взяли під варту. Допитують ще одного свідка нападу, але підозри йому не оголосили.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав напад “неймовірним терористичним актом”. “Мені набридло бачити такі акти насильства, які відбуваються в нашій країні кожні кілька тижнів з боку злочинців, які фактично приїхали сюди, щоб знайти тут захист”, ‒ сказав він.

Пізно ввечері Шольц зустрівся з керівниками Управління з охорони конституції, Управління федеральної кримінальної поліції та Федеральної поліції в канцелярії. У зустрічі також взяла участь міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.Аліс Вайдель з партії “Альтернатива для Німеччини” зробила допис на соцплатформі X із закликом “ремігрувати зараз!”,- використовуючи термін, прийнятий ультраправими для заклику до масової депортації мігрантів.

Детальніше про атаку

Точні мотиви нападу поки невідомі, серед версій ‒ психічна хвороба підозрюваного.

Ножове поранення сталося незадовго до полудня в парку Шенталь поблизу центру міста. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн заявив, що підозрюваний навмисно напав з кухонним ножем на групу дитячого садка в парку. Влада повідомила, що загинули перехожий 41-річний німець  і дворічний хлопчик марокканського походження. Ще троє людей отримали поранення, зокрема 61-річний чоловік, дитина та вчитель.

Зловмисник намагався втекти з місця злочину через залізничні колії, які розташовані поблизу, німецька залізнична компанія Deutsche Bahn тимчасово зупинила рух поїздів у цьому районі.

Підозрюваний в'їхав до Німеччини у 2022 році. Його заяву про надання притулку відхилили і він мав залишити країну наприкінці минулого року.

“Влада повинна якнайшвидше пояснити, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині”, – сказав Шольц.

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Підозрюваний мав історію насильницької поведінки та проходив психіатричне лікування до моменту відмови у притулку. У помешканні підозрюваного у притулку провели обшук. Слідчі знайшли психіатричні препарати, але не виявили “доказів радикальної ісламістської позиції”.

Ашаффенбург розташований у північній частині німецької землі Баварія, недалеко від Франкфурта.

  • У грудні після атаки автомобіля на різдвяний ярмарок у східному місті Магдебург загинули 6 людей і майже 300 отримали поранення.
  • Безпека в громадських місцях Німеччини є головною темою дебатів напередодні дострокових виборів у Німеччині 23 лютого.
  • У грудні стало відомо, що Гамбург має намір стати першою з 16 федеральних земель Німеччини, яка запровадить загальну заборону на провезення будь-якої зброї в громадському транспорті. Рішення було прийнято після того, як уряд Німеччини ухвалив закон, який надає землям більше повноважень для підвищення громадської безпеки.
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