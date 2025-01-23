Сонячна генерація електроенергії в ЄС вперше перевищила вугільну

За підрахунками експертів компанії Ember, у 2024 році вперше за увесь час сонячні панелі за обсягом генерації електроенергії у країнах Європейського Союзу перевищили кам'яне вугілля.

Як пише The Guardian, 11% енергії в ЄС було отримано завдяки сонячним електростанціям, в той час як на вугілля припало 10%. До того ж, вже п'ятий рік поспіль фіксується зниження ролі природнього газу.

Вчені вважають це переломним моментом на шляху до зеленої енергетики. Вугілля є найдавнішим джерелом енергії для людства, проте його використання призводить до найбільшого забруднення атмосфери парниковими газами.

Загалом 29% генерації в ЄС минулоріч було досягнуто завдяки найбільш чистим технологіям - вітровій та сонячній енергетиці. Як і раніше, рекордні гігаватти - за ядерною енергетикою, яка разом з гідроенергією демонструють тенденцію до зростання після обвалу у пандемійні роки.