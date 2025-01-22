ЄС, Данія і Литва профінансують підтримку євроінтеграції України

14 млн євро передбачені для українських інституцій, які управляють процесом вступу нашої держави до Євросоюзу.

22 січня Європейський Союз, Данія і Литва підписали програму «Ukraine2EU – Фонд підтримки інтеграції України до ЄС».

Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

Загальний бюджет ініціативи - 14 мільйонів євро; кошти підуть на підтримку українських інституцій в управлінні процесом вступу України до ЄС та впровадженні необхідних реформ.

Цільову підтримку отримають ключові органи влади, як-от Офіс віцепрем’єр-міністра, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретаріат Верховної Ради та Комітету з питань європейської інтеграції, а також Міністерство юстиції.

«Сьогоднішнє підписання знаменує початок наступного етапу нашої довготривалої підтримки інтеграції України до ЄС. Майбутнє України – в ЄС, і ця програма слугуватиме основою для допомоги з боку ЄС та країн-членів у досягненні Україною цієї мети», – заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.