ЄС, Данія і Литва профінансують підтримку євроінтеграції України

22 січня Європейський Союз, Данія і Литва підписали програму «Ukraine2EU – Фонд підтримки інтеграції України до ЄС».
Про це повідомило представництво ЄС в Україні.
Загальний бюджет ініціативи - 14 мільйонів євро; кошти підуть на підтримку українських інституцій в управлінні процесом вступу України до ЄС та впровадженні необхідних реформ.
Цільову підтримку отримають ключові органи влади, як-от Офіс віцепрем’єр-міністра, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, секретаріат Верховної Ради та Комітету з питань європейської інтеграції, а також Міністерство юстиції.
«Сьогоднішнє підписання знаменує початок наступного етапу нашої довготривалої підтримки інтеграції України до ЄС. Майбутнє України – в ЄС, і ця програма слугуватиме основою для допомоги з боку ЄС та країн-членів у досягненні Україною цієї мети», – заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
- Нещодавно єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз може відкрити один або два кластери у переговорах про вступ із Україною і Молдовою.