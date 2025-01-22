Трамп анонсував створення ШІ-компанії з інвестиціями у 500 мільярдів доларів

На брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової державної компанії Stargate, яка упродовж чотирьох років має розбудувати інфраструктуру штучного інтелекту, користуючись інвестиціями у розмірі 500 мільярдів доларів.

Як пише BBC, республіканець вважає, що цей проєкт створить близько 100 тисяч нових робочих місць для американців. Великі дата-центри для ШІ будуть розміщуватися у кластерах на території США, для яких зараз шукають відповідне місце - Трамп обіцяє "допомагати шляхом підписання надзвичайних декларацій".

Разом з господарем Овального кабінету нову ШІ-ініціативу презентували троє представників галузі інновацій - очільник компанії Oracle Ларрі Еллісон, виконавчий директор OpenAI Сем Альтман та директор SoftBank Масайоші Сон. Трамп публічно запропонував Еллісону придбати TikTok, щоб гарантувати для соціальної мережі законну роботу на території США.