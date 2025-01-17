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На ТОТ Луганщини окупанти відбирають землю в українців, які відмовилися від паспортів РФ

З 1 січня окупанти позбавили будь-яких прав українців, які не отримали паспорт РФ.

На ТОТ Луганщини окупанти відбирають землю в українців, які відмовилися від паспортів РФ
Фото: Цкнтр національного спротиву

З 1 січня російські окупанти на ТОТ України позбавили прав українців, які відмовилися від громадянства РФ. Зокрема, росіяни відібрали 18 гектарів землі на ТОТ Луганщини.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Кремль провів чергову "інвентаризацію" земель на тимчасово окупованих територіях Луганщини і виявив щонайменше 18 тисяч гектарів угідь, які нібито нікому не належать. Насправді ж під "безхозну" землю потрапили ділянки тих українських власників, котрі не змінили громадянство та не отримали російський паспорт", — ідеться у повідомленні спротиву.

З 1 січня українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ, позбавлені будь-яких прав. Тепер людей без паспорта РФ окупанти називають "особами без громадянства". "Фактично путінський режим зробив місцеве населення вигнанцями у рідному домі", — наголошують у спротиві.

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